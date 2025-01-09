Обстрелы Покровска усилились: оккупанты находятся менее чем в 3 километрах от города – МВА

Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. Город без света, газа и водоснабжения.

Источник: Добряк в эфире "Радіо Свобода"

Детали: По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.

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Прямая речь: "Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились, это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами".

Детали: Добряк сообщил, что в городе до сих пор остается 7 200 человек, несмотря на отсутствие электроснабжения, газа и водоснабжения, которое прекратилось еще летом. Несмотря на сложные условия, в городе работают несколько аптек, городская больница – в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов.

По словам главы МВА, эвакуация жителей продолжается, но ее формат изменился.

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Прямая речь: "Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию. В течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров. Людей размещают в местах компактного проживания – школы, общежития. Люди могут там находиться столько сколько будет нужно".

Детали: Комментируя ситуации с людьми, которые не могут самостоятельно арендовать жилье – люди предпенсионного возраста, с особыми потребностями, люди с инвалидностью – Добряк отметил, что "людям помогают их семьи, государство помогает в виде выплат ВПЛ, наши гуманитарные помощники выдают разовую помощь в виде 1800 гривен".

"Государство точно не предоставит каждому отдельное жилье", – добавил глава администрации.

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