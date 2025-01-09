Обстрелы Покровска усилились: оккупанты находятся менее чем в 3 километрах от города – МВА
Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. Город без света, газа и водоснабжения.
Источник: Добряк в эфире "Радіо Свобода"
Детали: По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
Прямая речь: "Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились, это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами".
Детали: Добряк сообщил, что в городе до сих пор остается 7 200 человек, несмотря на отсутствие электроснабжения, газа и водоснабжения, которое прекратилось еще летом. Несмотря на сложные условия, в городе работают несколько аптек, городская больница – в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов.
По словам главы МВА, эвакуация жителей продолжается, но ее формат изменился.
Прямая речь: "Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию. В течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров. Людей размещают в местах компактного проживания – школы, общежития. Люди могут там находиться столько сколько будет нужно".
Детали: Комментируя ситуации с людьми, которые не могут самостоятельно арендовать жилье – люди предпенсионного возраста, с особыми потребностями, люди с инвалидностью – Добряк отметил, что "людям помогают их семьи, государство помогает в виде выплат ВПЛ, наши гуманитарные помощники выдают разовую помощь в виде 1800 гривен".
"Государство точно не предоставит каждому отдельное жилье", – добавил глава администрации.
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Предыстория:
- Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 8 декабря предположили, что Кремль, вероятно, продолжит попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
- 2 января спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что российские оккупационные войска не идут в лобовой штурм на Покровск Донецкой области, а пытаются обойти и окружить город.