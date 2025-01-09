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Удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших возросло до более 100 человек, 10 из которых – в тяжелом состоянии

Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 07:41
Удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших возросло до более 100 человек, 10 из которых – в тяжелом состоянии
Фото - гсчс запорожья

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что на утро 9 января количество пострадавших людей в результате ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью возросло до 113 человек, погибли 13 жителей.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку".

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Детали: По его словам, по состоянию на сейчас госпитализированы 59 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: 8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Сообщалось о 13 погибших и 63 пострадавших.

Запорожьежертвывойна
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