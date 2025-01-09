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Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 января 2025, 23:28
Зеленский: На Рамштайн договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
Зеленский в рамках заседания «Рамштайн» встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Фото - оп

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января Украина достигла договоренностей о дополнительных пакетах поддержки на 2 миллиарда долларов.

Источник: президент Владимир Зеленский сказал журналистам в Италии, передает "Укринформ

Прямая речь: "Хочу поблагодарить всех партнеров, всех министров обороны – это 50 стран плюс. У нас сегодня была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Дополнительные пакеты на 2 миллиарда долларов по поддержке Украины, плюс, что очень важно, восемь коалиций возможностей. Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции".

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Детали: Глава государства также сообщил, что во время заседания вопрос, будет ли продлен формат "Рамштайн", не поднимался. "Потому что все понимают, что следующая встреча в феврале, все об этом уже договорились. Для нас важна эта площадка, на которой встречается такое большое количество стран. Важно, чтобы она продолжила свою работу", – подчеркнул глава государства.

Среди важных итогов "Рамштайн" Зеленский назвал гарантированные поставки дополнительных систем ПВО.

Прямая речь: "У нас есть подтверждение, есть поддержка. Не все 19 систем, скажу откровенно, но есть достаточно серьезное количество систем, которые гарантировали партнеры. Будем работать над тем, чтобы системы быстрее доехали".

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Что предшествовало:

  • Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания на американской авиабазе в немецком городе Рамштайн 9 января объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $500 миллионов.
  • Министр обороны Рустем Умеров утверждает, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") уже согласовано и должно состояться в феврале.

ЗеленскийРамштайн
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