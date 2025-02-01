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Федоров показал последствия массированной атаки на Запорожье

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 05:10
Федоров показал последствия массированной атаки на Запорожье
фото: Федоров в telegram

Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров показал последствия массированной атаки российских дронов на Запорожье.

Источник: Федоров в соцсетях

Прямая речь Федорова: "В результате удара изуродованы учебное заведение, дома и автомобили.

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Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки".

 
фото: Федоров
 
фото: Федоров

Детали: Также Федоров показал один из изуродованных домов в городе.

По его словам, в результате атаки также повреждено учебное заведение.

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И добавил, что 18 "Шахедов" направили россияне на Запорожье этой ночью".

Что предшествовало: Сообщалось, что российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время – более 10 ударов.

ЗапорожьеШахедбеспилотникироссийско-украинская война
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