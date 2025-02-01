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В Ровенском ТЦК произошел взрыв: есть погибший и 6 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 17:37
В Ровенском ТЦК произошел взрыв: есть погибший и 6 раненых
место происшествия, фото полиции

В здании Ровенского областного ТЦК и СП в субботу днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.

Источник: полиция Ровенской области, Ровенский областной ТЦК и СП

фото полиции
фото полиции

Дословно полиция: "На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция.

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Происшествие произошло сегодня в 16:15, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения.

Следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия".

Дословно ТЦК: "Сегодня около 16.00 в помещении Ривненского областного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

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Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности.

Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов".

Что предшествовало: 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".

РовноРовенская областьТЦКвзрыв
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