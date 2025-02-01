Удар по Полтаве: количество погибших возросло до 8, среди них – ребенок

Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 8 человек, из которых один ребенок.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Полтаве количество погибших увеличилось до 8 человек, из них – 1 ребенок.

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Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 детей.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы".

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Что предшествовало: Перед этим в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате удара по Полтаве возросло до 17 человек.

Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.

Ранее было известно о 7 погибших, о детях среди них не сообщалось.