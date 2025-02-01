Удар россиян по интернату в Судже: 4 погибших, столько же людей в тяжелом состоянии

В результате удара РФ по интернату в городе Суджа Курской области погибли 4 человека, 4 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 – находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека – погибли.

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Всех, кто нуждается в дополнительной медицинской помощи оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины".

Детали: В Генштабе сообщили, что по состоянию на 22.00 продолжаются работы по разбору завалов и оказания помощи пострадавшему гражданскому населению.

Что предшествовало: Ранее пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа Курской области РФ, который контролируется Украиной, в результате чего 95 человек оказались под завалами.

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Позже в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что во время атаки россиян на интернат в городе Суджа там находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.