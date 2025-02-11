Экс-нардеп с сыном наладили агробизнес с оккупацией и платили налоги в бюджет России

Правоохранители разоблачили бывшего нардепа Николая Гапочку и его сына Андрея, которые после оккупации Луганщины в 2022 году продолжили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в бюджет России.

Источник: Нацполиция, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "После временной оккупации территории Луганской области бенефициарные владельцы обществ - народный депутат Украины IV созыва и его сыновья - переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством РФ.

Реклама:

Компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта.

Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Во время обысков у причастных лиц правоохранители изъяли наличности в разной валюте на более 33 000 000 гривен, а также черновые варианты доверенностей на представление интересов на временно оккупированных территориях".

Детали: По словам источников среди правоохранителей, речь идет о Николае Гапочке и его сыне Андрее.

РЕКЛАМА:

Гапочка народный депутат IV созыва, который в свое время занимал должность первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации.

Подконтрольные им предприятия и их производственные мощности находились на временно оккупированной территории Белокуракинского района Луганской области.

Чтобы вести бизнес после оккупации российскими войсками в 2022 году этих территорий, фигуранты, имея связи в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, регистрируют общества по законам РФ и занимаются выращиванием и продажей сельхозпродукции.

Подконтрольные компании не только платят налоги в бюджет РФ, но и получают финансовую помощь в рамках государственных программ - субсидии от "министерства финансов "лнр" и "министерства сельского хозяйства и продовольствия "лнр".

При этом, за 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет России.

Оперативники провели обыски по местам жительства причастных лиц. По результатам изъяли более 690 000 долларов, 87 000 евро и почти 960 000 гривен, а также блокноты с черновыми записями, черновые варианты доверенностей, выданные фигурантами на представление их интересов на оккупированных территориях и России, автомобили и тому подобное.

Сыну Гапочки сообщили о подозрении по ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание - до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.