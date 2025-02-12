Эстонская разведка: Китай помогает России обходить санкции, поставляя детали для дронов

Внешняя разведка Эстонии заявила, что Китай помогает России в производстве военных беспилотников, став центром контрабанды критически важных западных компонентов для московских вооруженных сил.

Источник: эстонская разведка в своем ежегодном отчете о национальной безопасности, цитирует Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: По данным эстонских разведчиков, около 80% таких компонентов, попадающих в Россию, сейчас поступают из Китая.

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По предварительным украинским сообщениям, примерно 60% иностранных деталей, найденных в российском оружии на поле боя в Украине, поступили через Китай.

Эстонцы отмечают, что Китай является "основным центром импорта высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в Россию в обход западных санкций".

В отчете отметили, что Россия не имеет внутренних альтернатив для запчастей для беспилотников, поэтому они в основном поставляются с Запада.

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"Китайское правительство способствует двустороннему сотрудничеству и тайным передачам компонентов двойного назначения через частные компании", – отметили там.

Эстонская разведка отметила, что такой подход, "вероятно, уменьшит зависимость России от западных компонентов и, в долгосрочной перспективе, может подорвать способность Запада влиять на эту сферу".

По данным эстонской разведки, в схемы, вероятно, вовлечены офисы западных компаний в Китае.

"Китайские интересы здесь заключаются в том, чтобы не допустить проигрыша России в войне в Украине, поскольку такой исход означал бы победу Соединенных Штатов, которые являются главным соперником Китая", – заявил журналистам по видеосвязи генеральный директор службы Каупо Росин.

Обратим внимание, что в декабре 2024 года Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли должностные лица Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Недавно в исследовании ОО Совета экономической безопасности Украины говорилось о том, что России удалось закупить более 22 тысяч ЧПУ-станков, компонентов и расходных материалов к ним на $18,2 млрд в течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года. Больше всего поступило из Китая.

А глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне недавно заявил, что прекращение участия Северной Кореи в российско-украинской войне требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений с помощью разведки и военно-морского сотрудничества.