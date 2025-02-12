В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, который не захотел служить

Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который пытался избежать ее, обосновывая нежеланием служить в Вооруженных Силах из-за личных убеждений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на MDR

Детали: Украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции мужчины (его имени или других личных данных не указывают), который выехал в Германию.

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На родине украинцу инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции при взятии анализа крови в больнице.

После того как Германия начала процедуру экстрадиции украинца, тот выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции его могут призвать на военную службу.

Он утверждал, что отказался от военной службы по соображениям совести, потому что не хочет убивать людей, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину ему отказали в этом праве.

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Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии с просьбой разъяснить, можно ли в таком случае удовлетворить экстрадиционный запрос, и последний ответил утвердительно.

Судьи обосновали свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно ожидать, что его призовут на службу.

Кроме того, говорится в решении верховного суда ФРГ, право на отказ от военной службы по соображениям совести не применяется без ограничений, и Основной закон Германии и Европейская конвенция по правам человека не препятствуют экстрадиции.

По состоянию на 2024 год сообщалось, что в Германии находятся около 200 тысяч украинских мужчин.

Некоторые немецкие политики и чиновники ранее говорили, что Берлин должен помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, которые выехали из страны.