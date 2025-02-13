Экс-советник Трампа считает, что тот "фактически сдался Путину"

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".

Источник: Болтон в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Болтон заявил, что позволять России "посягать на суверенитет Украины, вербовать врагов вроде Северной Кореи для помощи в своей борьбе, а затем продавать украинцев, соглашаясь на потерю их территории и гарантий безопасности или членства в НАТО" – недопустимо.

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"Сделав эти и другие уступки еще до начала переговоров, Трамп фактически сдался Путину в вопросе Украины", – считает он.

Экс-советник американского президента отметил, что много раз предупреждал о том, что Трамп будет отдавать предпочтение России в переговорах между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Военные показатели России были плачевными, но Трамп оправдывает решение Путина о вторжении", – сказал он.

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Болтон считает, что ущерб интересам безопасности США "выйдет далеко за пределы Центральной Европы, как это четко видят наши противники на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Лидеры США обязаны однозначно поддерживать Украину и всех союзников по НАТО, которые поддерживают Киев. Не в наших национальных интересах позволить неспровоцированной агрессии Кремля против Украины победить. Администрации Трампа должно быть стыдно", – подытожил он.

12 февраля новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир... с реалистичной оценкой поля боя. Мы стремимся, как и вы, к суверенной и процветающей Украине. Но мы должны начать с того, чтобы признать: возвращение к границам, которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", – сказал глава Пентагона.

Трамп в тот же день поговорил с Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с властелином Кремля "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

В тот же вечер Зеленский заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие контакты во время разговора. По его словам, "длительный разговор" с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд.