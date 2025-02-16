РФ и США в Саудовской Аравии будут готовить встречу Трампа и Путина до конца месяца – Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина до конца месяца.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на Bloomberg

Детали: Сообщается, что детали встречи и список участников все еще прорабатываются, но люди, информированные о планах, говорят, что группа переговорщиков, вероятно, будет состоять из советников по вопросам национальной безопасности. По словам одного из лиц, цель переговоров - назначить дату встречи Трампа и Путина до начала священного месяца Рамадан в марте.

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По словам другого чиновника, который говорил на условиях анонимности, большинство европейцев пока не были проинформированы об этом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план был разработан вне контроля Киева.

"Нельзя просто сказать: "Завтра будут переговоры", и Украина будет там сидеть", – сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. Ранее он заявлял, что Киев "никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной".

Один украинский чиновник сказал изданию Politico, что сообщение о саудовских переговорах стало неожиданностью для Киева, и пока не планируется отправлять украинскую делегацию.

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Сам президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что саммит с Владимиром Путиным в стране Персидского залива состоится вскоре. И он сказал, что украинцы будут принимать в нем участие.

Власти Саудовской Аравии пригласили представителей США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. По словам источника, переговоры созывает советник по вопросам национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан. В то же время, добавил собеседник, планы могут быть нарушены из-за изменений в последнюю минуту.

Аль-Айбан является приближенным к наследному принцу Мухаммеду бин Салману, и представлял его на переговорах с Ираном, а также с Вашингтоном в переговорах о соглашении об оборонном и стратегическом сотрудничестве и перспективе нормализации отношений с Израилем.

Ожидается, что советник по национальной безопасности США Майкл Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф возьмут на себя инициативу на переговорах в Саудовской Аравии. В связи с этим не известно, какую роль будет играть специальный представитель по Украине и России Кит Келлог.

Зато Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров.

Перед этим стало известно о первом телефонном разговоре госсекретаря Марка Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в продолжение разговора Трампа с Путиным.