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Генштаб: Горячее всего в воскресенье – на Покровском и Новопавловском направлениях

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 22:49
Генштаб: Горячее всего в воскресенье – на Покровском и Новопавловском направлениях
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений, больше всего из них – на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские террористы нанесли один ракетный и 53 авиационных ударов, привлекая две ракеты и сбросив 72 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, враг задействовал для ударов 1152 дрона-камикадзе и совершил 4197 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении украинские войска отражали две атаки противника в направлении Волчанска, одна атака остановлена, еще одна – продолжается. Противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Одиннадцать боевых столкновений завершены, еще пять вражеских атак продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

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На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григорьевка, защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Часового Яра и Васюковки, пять попыток захватчиков продвинуться вперед были успешно остановлены украинскими воинами, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка и Крымского. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

Покровское направление: с начала этих суток противник 38 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надеевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага на данном направлении за воскресенье составили 172 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено два танка, 17 автомобилей, два мотоцикла и один миномет, кроме того, существенно повреждены еще три вражеских танка, три единицы автомобильной техники и миномет противника.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 18 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретоватого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций украинских войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Курском направлении украинские защитники отбили семь вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник совершил 436 артиллерийских обстрелов, из них 13 – из реактивных систем залпового огня. Авиация захватчиков нанесла 35 авиационных ударов, сбросив 56 УАБ.

Генштабвойна
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