Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

ЕС может увеличить оборонные расходы и поддержку Украины на 700 млрд евро – СМИ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 15:31
ЕС может увеличить оборонные расходы и поддержку Украины на 700 млрд евро – СМИ
Annalena Burbock. Illustrative photo: Getty Images

Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что в Европейском Союзе обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов, который включает поддержку Украины для закупки военного оборудования и может достичь 700 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung

Детали: Издание утверждает, что на фоне планов президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине ЕС обсуждает большой пакет оборонного финансирования.

Реклама:

Пока публично об объемах финансирования объявлений не было. Однако издание приводит заявление главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок в интервью агентству Bloomberg в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене, в котором она намекнула, что речь может идти о примерно 700 млрд евро.

"Мы запустим большой пакет, который никогда раньше не существовал в этом измерении. Подобно еврокризису или коронакризису, сейчас речь идет о финансовом пакете для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем", – сказала Бербок в интервью, которое она дала еще до экстренного саммита по Украине в Париже в понедельник, 17 февраля.

Как отметило агентство, "планы расходов не будут объявлены до завершения выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать споров накануне голосования, по словам чиновников, информированных об этих планах.

РЕКЛАМА:

В своем заявлении во время конференции в Мюнхене по ситуации в Украине Бербок заявила, что мир придет только благодаря силе.

"Чтобы достичь этого, нам нужны жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, нам нужен сильный НАТО и нам нужен прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС", – заявила тогда она.

Тогда же глава немецкого МИД пообещала инвестировать больше денег в вооружение и военную технику.

"Благодаря коронавирусу мы увидели, на что способна Европа. Нам снова нужны инвестиции, которые соответствуют исторической вехе, которую мы собираемся достичь. Не больше, но и не меньше", – подчеркнула она.

По данным Европейского совета, во время пандемии коронавируса ЕС создал фонд помощи объемом 672,5 млрд евро, доступны в течение шести лет для помощи в восстановлении государствам-членам после коронакризиса.

Немецкое издание написало, что новый пакет помощи может быть профинансирован за счет общего долга, как в случае с пакетом помощи против коронакризиса.

После резонансной конференции в Мюнхене, которая проходила 14-15 февраля, французский президент Эмманюэль Макрон созвал экстренную встречу в Париже.

Это произошло на фоне того, что специальный посланник президента США Дональд Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

Стоит обратить внимание на то, что еще до мюнхенской и парижской встреч, новый министр обороны США Пит Гегсет не исключил, что дальнейшая американская помощь Украине может быть фактором в переговорах о "завершении войны".

СШАГерманияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Переговоры РФ и США длились 4,5 часа: стороны будут готовить встречу Путина и Трампа
СМИ: во Франции встревожены "немыслимым альянсом" Трампа и Путина
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
Глава Rheinmetall: Европа оказалась "за детским столом" на переговорах по Украине
Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии – Telegraph
Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW
Все новости...
США
Крестовый поход Ломаченко, агенты Кремля и полезные идиоты
США и РФ предлагают мирный план из 3 этапов – Fox News
США и РФ договорились создать переговорные группы по войне в Украине
Последние новости
16:17
В Италии провели ДНК-анализ "кровавых слез" из статуи Девы Марии: чем оказалась таинственная жидкость
16:15
Рубио намекнул, что урегулирование между РФ и Украиной может повлиять на санкционную политику ЕС
16:06
Лавров: США и Россия договорились о назначении послов
16:06
Усик будет защищать диссертацию на получение ученой степени по праву
15:54
IKEA возобновит работу в Украине в 2025 году
15:36
США и РФ предлагают мирный план из 3 этапов – Fox News
15:34
Коллин Гувер, Илларион Павлюк и украинская поэзия: назвали топ-50 книг, покупающих 18-летние
15:31
ЕС может увеличить оборонные расходы и поддержку Украины на 700 млрд евро – СМИ
15:15
США и РФ договорились создать переговорные группы по войне в Украине
15:15
Зеленский: Проблема в том, что США говорят вещи, которые очень нравятся Путину
Все новости...
Реклама:
Реклама: