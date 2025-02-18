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Война 2025

Словакия выдворила украинца, обвинив в подготовке госпереворота

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 20:52
Словакия выдворила украинца, обвинив в подготовке госпереворота
фото: Getty Images

Полиция Словакии 18 февраля выдворила гражданина Украины, которого обвинила в причастности к подготовке государственного переворота.

Источник: об этом говорится в сообщении полиции, пишет "Европейская правда"

Детали: Словацкие правоохранители заявили, что расследование якобы установило причастность украинца "к организованной преступной деятельности и его связи с организованной преступностью в Украине и ее спецслужбами".

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"В то же время лицу был запрещен въезд на территорию Словацкой Республики и территорию всех государств-членов ЕС сроком на два года", – добавили там.

Хотя полиция Словакии не уточнила, о каком именно украинце идет речь, но там отметили, что ранее была приостановлена процедура его выдворения, потому что мужчина подал прошение об убежище.

При таких же обстоятельствах словацкие правоохранители пытались депортировать украинца, обвиняемого в подготовке "госпереговоров" в Словакии.

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Секретный доклад словацкой спецслужбы, представленный в январе, говорил о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

Читайте также: Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти.

СловакияУкраина
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