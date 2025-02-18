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Война 2025

На фронте за сутки произошло почти полторы сотни столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 22:49
На фронте за сутки произошло почти полторы сотни столкновений – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ в Facebook

С начала суток 18 февраля на фронте состоялось 144 боевых столкновения, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 18 февраля

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных удара с использованием двух ракет и 72 авиационных ударов, применив 94 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1024 дроны-камикадзе и совершили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник пытался продвинуться в сторону Малой Шапкивки и Тополей, Силы обороны успешно предотвратили это. 

На Купянском направлении враг проводил 16 наступательных действий у Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Украинские подразделения отбили 14 атак врага, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка, два боестолкновения еще продолжаются.

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На Северском направлении враг четыре раза атаковал в направлениях Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, два боя еще продолжаются.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одна попытка россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имела, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Наши защитники отбили 32 штурма, еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 14 атак захватчиков в районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Два боя не утихают.

На Гуляйпольском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбиты нашими защитниками, еще пять – продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают три атаки в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевка.

На Курщине Силы обороны отбили семь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются еще три боестолкновения.

Генштаббоевые действиявойна
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