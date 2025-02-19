В Киеве и половине Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Среда, 19 февраля 2025, 13:14
В столице и половине регионов Украины днем 19 февраля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога!".
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Обновлено: Отбои пошли через 10 минут, но для восточных регионов тревога осталась актуальной.