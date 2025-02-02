DeepState: Россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении

Российские силы не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного.

Источник: DeepState

Детали: По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево. "На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики.

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Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.

Дословно: "Особую эффективность продемонстрировало одно из подразделений Сил обороны Украины в районе Удачного, заменив вновь созданную бригаду. Номер подразделения не разглашается из соображений безопасности, поскольку российские войска еще не имеют точных данных о его расположении".

Детали: Кроме того, благодаря ожесточенному сопротивлению подразделений 59-й ОШБр враг был вынужден пополнить личный состав в районах Новоелизаветовки и Нововасильевки.

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Серьезные потери также заставили оккупантов привлекать резервы в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались значительными, отмечают аналитики.

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