DeepState: Россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении
Российские силы не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного.
Источник: DeepState
Детали: По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево. "На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики.
Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.
Дословно: "Особую эффективность продемонстрировало одно из подразделений Сил обороны Украины в районе Удачного, заменив вновь созданную бригаду. Номер подразделения не разглашается из соображений безопасности, поскольку российские войска еще не имеют точных данных о его расположении".
Детали: Кроме того, благодаря ожесточенному сопротивлению подразделений 59-й ОШБр враг был вынужден пополнить личный состав в районах Новоелизаветовки и Нововасильевки.
Серьезные потери также заставили оккупантов привлекать резервы в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались значительными, отмечают аналитики.
Предыстория:
- Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск.
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
- Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков сообщил, что в случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
- По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.