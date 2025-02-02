Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

DeepState: Россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 03:57
DeepState: Россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении
Фото: DeepState

Российские силы не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного.

Источник: DeepState

Детали: По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево. "На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики. 

Реклама:

Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.

Дословно: "Особую эффективность продемонстрировало одно из подразделений Сил обороны Украины в районе Удачного, заменив вновь созданную бригаду. Номер подразделения не разглашается из соображений безопасности, поскольку российские войска еще не имеют точных данных о его расположении".

Детали: Кроме того, благодаря ожесточенному сопротивлению подразделений 59-й ОШБр враг был вынужден пополнить личный состав в районах Новоелизаветовки и Нововасильевки.

РЕКЛАМА:

Серьезные потери также заставили оккупантов привлекать резервы в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались значительными, отмечают аналитики.

Предыстория:

  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков сообщил, что в случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
  • По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.

Донецкая областьвойнароссийско-украинская войнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
скриншотВоздушные силы обнародовали доказательство: по интернату в Судже на Курщине ударили россияне
Удар россиян по интернату в Судже: 4 погибших, столько же людей в тяжелом состоянии
МИД осудил рекламу российского издания "Медуза" с кадрами украинцев: Цинизм и лицемерие
СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"
фотоВ Киеве задержали агента РФ из Львова, которая планировала теракт возле здания СБУ
Все новости...
Донецкая область
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Покровск под постоянным огнем: еще один гражданский погиб, другой ранен
Пять человек ранены в Покровском районе из-за российских ударов
Последние новости
03:57
DeepState: Россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении
02:54
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
01:56
США нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" в Сомали
01:22
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
00:30
Российская армия нанесла удар беспилотником по Слободскому району Харькова – ОВА
00:05
скриншотВоздушные силы обнародовали доказательство: по интернату в Судже на Курщине ударили россияне
23:52
За волной "минирования" школ в Венгрии стоял 15-летний подросток
23:34
7 сериалов февраля, которые стоит посмотреть: подборка новинок
23:18
"Горячее всего" на Покровском направлении, также враг давит на Купянском и Лиманском – Генштаб
23:05
видео, обновлено от 18:42Удар по Полтаве: количество погибших возросло до 11
Все новости...
Реклама:
Реклама: