Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Воскресенье, 2 февраля 2025, 01:22
В ночь на 2 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в трех населенных пунктах Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.
Реклама:
Дословно: "Враг продвинулся у Воздвиженки, Котлиного и Андреевки".
Предыстория:
- По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.
- В Торецке Донецкой области защитники уничтожили вражескую штурмовую группу, которая прорвалась на территорию одного из предприятий города и засела в зданиях.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
- В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.