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Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 01:22
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 2 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в трех населенных пунктах Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

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Дословно: "Враг продвинулся у Воздвиженки, Котлиного и Андреевки".

Предыстория:

  • По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.
  • В Торецке Донецкой области защитники уничтожили вражескую штурмовую группу, которая прорвалась на территорию одного из предприятий города и засела в зданиях.
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

оккупацияДонецкая область
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