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Команда Маска получила доступ к платежной системе Министерства финансов США – NYT

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 08:12
Команда Маска получила доступ к платежной системе Министерства финансов США – NYT
Илон Маск. Фото: Getty Images

Команда Илона Маска получила доступ к платежной системе Министерства финансов США, которая обрабатывает более 5 триллионов долларов в год. Демократы раскритиковали этот шаг из-за возможных угроз для экономики страны и конфликта интересов.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники в ведомстве

Детали: По информации издания, 31 января министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Маском, доступ к мониторингу и потенциальному ограничению государственных расходов.

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Дословно: "Эта система может дать администрации Трампа еще один механизм для попыток в одностороннем порядке ограничить выплаты средств, одобренных Конгрессом на конкретные цели, что может столкнуться с юридическими преградами.

Маск, которому президент Трамп предоставил широкую свободу действий в поиске путей сокращения государственных расходов, в последнее время сосредоточил внимание на платежных процессах Казначейства. Он раскритиковал ведомство за то, что оно не блокирует мошеннические и ненадлежащие платежи".

Детали: Доступ к системе получил, в частности, генеральный директор компании Cloud Software Group Том Краузе из Кремниевой долины. Неделей ранее он требовал у заместителя министра финансов Дэвида Лебрика, который проработал в Минфине США 30 лет, предоставить ему доступ, но тот отказался. После чего Лебрика сначала отправили в отпуск, а затем он объявил об уходе на пенсию.

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Союзники Маска, которые получили доступ к платежной системе, стали сотрудниками Казначейства, прошли государственную проверку и получили необходимые допуски. Однако они еще не получили операционных возможностей и никакие государственные платежи пока не были заблокированы.

Дословно: "В процессе, которым обычно занимаются государственные служащие, Министерство финансов осуществляет платежи, поданные различными ведомствами правительства США, выплачивая более 5 триллионов долларов в 2023 финансовом году.

Доступ к этой системе исторически был ограниченным, поскольку она содержит конфиденциальную информацию о миллионах американцев, получающих социальное страхование, налоговые возмещения и другие федеральные выплаты".

Детали: Сенатор Рон Вайден из Орегона, ведущий демократ в финансовом комитете Сената, резко раскритиковал это решение.

Прямая речь Вайдена: "Говоря прямо, эти платежные системы просто не могут выйти из строя. Любое политически мотивированное вмешательство в них рискует нанести серьезный ущерб нашей стране и экономике. Я не вижу ни одной веской причины, почему политические деятели, которые продемонстрировали вопиющее пренебрежение к закону, нуждаются в доступе к этим чувствительным, критически важным системам".

Детали: Он также отметил, что на кону "выплаты по социальному страхованию, Medicare, гранты, платежи государственным подрядчикам, включая те, которые конкурируют с компаниями Маска", – написал Вайден в соцсетях.

Предыстория: 

  • Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, американский миллиардер Илон Маск потратил в целом более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года, поддерживая избрание Дональда Трампа и республиканцев.
  • Маскова близость к Трампу была закреплена решением назначить его руководителем "Министерства" по вопросам эффективности госаппарата (DOGE) для оптимизации государственного управления и расходов.
  • Владелец X (Twitter) также отметился рядом заявлений с признаками вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, прежде всего Германии.

СШАМаск
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