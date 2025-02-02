Удар по Полтаве: количество погибших возросло до 12, из них – 2 ребенка

Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 12 человек, из них два ребенка.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В ГСЧС сообщили, что в Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка.

Реклама:

Спасатели отметили, что сейчас известно о 17 пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека.

Работы продолжаются.

Напомним:

РЕКЛАМА: