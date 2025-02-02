Удар по Полтаве: количество погибших возросло до 12, из них – 2 ребенка
Воскресенье, 2 февраля 2025, 08:15
Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 12 человек, из них два ребенка.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: В ГСЧС сообщили, что в Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка.
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Спасатели отметили, что сейчас известно о 17 пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека.
Работы продолжаются.
Напомним:
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- Российские захватчики в субботу, 1 февраля ударили по Полтаве и попали в жилой дом. Сначала сообщалось о 7 погибших и 17 пострадавших, среди которых 4 детей. В полтавской общине объявлен трехдневный траур.