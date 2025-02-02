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Кабмин разрешил бронировать 100% медработников и прокуроров САП

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 11:10
Кабмин разрешил бронировать 100% медработников и прокуроров САП
фото: Pixabay

Кабинет министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: постановление Кабмина от 14 января 2025 года, Минздрав

Детали: В частности, постановление дополнили пунктом, который предусматривает отсрочку от мобилизации для "медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы".

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Также отсрочку получат лица, "занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

В Минздраве сообщили, что изменения касаются только медицинских работников, а для остальных работников медучреждений - ограничения остаются в силе.

Ранее медучреждения, которые были признаны критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.

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В Минздраве добавили, что решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны: "Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы".

мобилизациямедицинаАнтикоррупционная прокуратура
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