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Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 15:58
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя конфликт руководства АОЗ и министра обороны Рустема Умерова, заявил, что министр имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в снабжении вооружениями для Вооруженных сил Украины.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии: от дронов до ПВО, будут не только потери в военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет сильнее Россия. Он не может делать ни одной паузы в поставке.

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Если институционально у него есть проблемы с этим, с подписанием контрактов, с поставкой или, не дай Бог, мы видим сигнал относительно уменьшения какой-либо поддержки наших ВСУ. Не дай Бог, я получу какую-то информацию, что приходящие пакеты арторужия какой-то институт по вертикали министра обороны не подписывает контракты... Здесь не может быть пауз в срочных решениях.

Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках. Сегодня все наши деньги – в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-нибудь поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было...И он это выполняет".

Напомним:

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  • Директор ГП "Агентство оборонных закупок" Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.
  • Наблюдательный совет АОЗ решил продлить контракт с Безруковой на год, а Министерство обороны отказалось согласовать это решение. Безрукову отстранили от должности для служебного расследования и назначили временного исполняющего обязанности - Арсена Жумадилова из Государственного оператора тыла.
  • 31 января Министерство юстиции объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена, Жумадилов - в.и.о. 
  • Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Его работа парализована.

ЗеленскийУмеров РустемМинобороны
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