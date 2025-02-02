Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Зеленский назвал обязательное условие приближения мира

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 21:06
Зеленский назвал обязательное условие приближения мира
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона и достаточное количество ракет к ней является обязательным условием приближения мира в Украине.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии – гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора.

Реклама:

ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно.

"Петриоты", "Айрис-Т", все виды необходимой ПВО, развитие дронов и инвестиции в производство оружия здесь, в Украине, – это защита жизней наших людей, это защита самой идеи, что мир – возможен".

Что предшествовало: В интервью Associated Press, опубликованном 2 февраля, Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость и сейчас близка к миру как никогда за почти три года полномасштабной войны.

ЗеленскийПВОмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоВозле ТЦК на Днепропетровщине произошел взрыв, есть раненый
Скандальную кампанию "Медузы" прекратили, материалы удалили – посол
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
фотоУбийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении
Кабмин разрешил бронировать 100% медработников и прокуроров САП
обновлено, фотоВ Харькове вражеский дрон атаковал Слободской район: был крупный пожар на предприятии
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Из 177 миллиардов от США Украина получила 76
Зеленский ожидает визита спецпредставителя Трампа в ближайшее время
Зеленский заявил, что Путин боится переговоров с Украиной, потому что не может признать проигрыш
Последние новости
22:24
Шольц призвал не разделять мир торговыми барьерами
22:23
"Болезнь королей". Что такое подагра и почему ее важно лечить – объясняет наука
21:57
Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР
21:53
Главу МВД Словакии разозлила антипутинская надпись на памятнике советским воинам
21:20
обновленоВ Полтаве закончили разбирать завалы: 14 погибших, из них трое детей, 20 пострадавших
21:06
Зеленский назвал обязательное условие приближения мира
21:02
Около 80 тысяч человек вышли на протест против сотрудничества с ультраправыми в Берлине
20:43
Зеленский: Из 177 миллиардов от США Украина получила 76
20:22
Правда ли, что алкоголь улучшает сон? Объясняет специалист
20:14
Экс-депутат парламента Британии присоединился к Силам обороны Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: