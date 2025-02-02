Зеленский назвал обязательное условие приближения мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона и достаточное количество ракет к ней является обязательным условием приближения мира в Украине.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии – гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора.

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ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно.

"Петриоты", "Айрис-Т", все виды необходимой ПВО, развитие дронов и инвестиции в производство оружия здесь, в Украине, – это защита жизней наших людей, это защита самой идеи, что мир – возможен".

Что предшествовало: В интервью Associated Press, опубликованном 2 февраля, Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость и сейчас близка к миру как никогда за почти три года полномасштабной войны.