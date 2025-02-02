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Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 21:57
Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара Сил обороны по командному пункту российских войск в Курской области оккупанты потеряли десятки офицеров – как российских, так и северокорейских.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Вчера (31 января – ред.) была сильная операция наших военных – на Курском направлении они поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи вчера они потеряли.

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Это была наша военная цель, справедливая, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение различных видов оружия, комплексный удар был нанесен по ним.

Я думаю, что мы говорим о десятках офицеров, которых они вчера потеряли. Российских и северокорейских, они были вместе".

Детали: Зеленский также отметил, что к участию в войне против Украины на Курщине россияне привлекли около 12 тысяч военных КНДР, из которых более 4 тысяч они потеряли.

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"Они потеряли боеспособность этого первого пакета северных корейцев. Я их не могу назвать другими словами, потому что это пакет – они не знают, куда они едут, и воюют против страны, в которой они никогда не были. Это пакет, это не люди. Такое отношение и в Северной Корее, и у русских к своим людям", – сказал президент.

Он добавил, что россияне могут привлечь еще 20-25 тысяч северокорейских военных, но пока они не прибыли в Курскую область.

"Мы видели три бригады северокорейцев. Одна была уничтожена, 4 тысячи, а две имеют потери – я не знаю, в каком количестве. Они их сегодня не пускали в штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить и так далее, это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут совершать наступательные действия, примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты. Разведка работает. Мы готовимся к их определенным шагам", – добавил Зеленский.

Что предшествовало: 31 января Генштаб ВСУ заявил, что в этот день подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск Курской области.

ЗеленскийКурская область КНДР
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