Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов в Курской области

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск, Курская область.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника. Эта операция - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику".

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Детали: В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал.

Также в сообщении указано, что операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.