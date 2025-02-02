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Сотню сотрудников USAID отправили в "отпуск", а Маск заявил, что агентству "пора умереть" – Reuters

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 23:48
Сотню сотрудников USAID отправили в отпуск, а Маск заявил, что агентству пора умереть – Reuters
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне, фото Getty Images

В течение последней недели около 100 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в административный отпуск, а миллиардер Илон Маск заявил, что этой организации "пора умереть".

Источник: Reuters

Детали: По словам трех источников агентства, администрация нового президента США Дональда Трампа на выходных отправила в административный отпуск еще десятки сотрудников USAID, поскольку стремится отменить независимость агентства и передать его под контроль Государственного департамента.

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По словам источников, почти 30 карьерных сотрудников бюро по вопросам законодательства и связям с общественностью потеряли доступ к своей электронной почте, в результате чего общее количество старших карьерных сотрудников USAID, которые были отправлены в отпуск в течение последней недели, приблизилось к 100 человек.

По словам одного из источников, двое высокопоставленных чиновников, курирующих операции по безопасности агентства, также были отправлены в административный отпуск после того, как отказались передать секретные документы сотрудникам Департамента эффективности правительства Илона Маска (DOGE).

Мэтт Хопсон, назначенный администрацией Трампа на должность руководителя аппарата, подал в отставку, сообщили пять источников. Источник в Конгрессе сообщил, что его отставка произошла после того, как сотрудники службы безопасности были отправлены в отпуск.

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Отмечается, что чистка произошла после более чем недельного хаоса в USAID, главном агентстве Вашингтона, финансирующем жизненно важную помощь во всем мире на миллиарды долларов.

Между тем союзник Трампа, миллиардер Илон Маск в воскресенье продолжил критиковать Государственный департамент и USAID в своих сообщениях и репостах на X. Трамп поручил Маску возглавить федеральную группу по сокращению расходов с широкими надзорными полномочиями. Представители DOGE часто посещают штаб-квартиру USAID в Вашингтоне.

В воскресенье Маск обвинил USAID в том, что оно является "преступной организацией", не предоставив никаких доказательств, и добавил: "Время ей умереть".

Веб-сайт USAID не работает со второй половины дня в субботу, что является признаком близкого конца для агентства, которое финансирует программы, начиная от охраны здоровья женщин в зонах конфликтов и заканчивая доступом к чистой воде, лечением ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасностью и антикоррупционной работой, пишет Reuters.

Предыстория:

  • 25 января 2025 года США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. Тогда представитель USAID сообщал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.
  • Два источника Reuters, знакомые с ходом дискуссий, сообщили в пятницу 31 января, что администрация Трампа стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Государственного департамента США.
  • Сайт USAID прекратил работу 1 февраля.

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