Сотню сотрудников USAID отправили в "отпуск", а Маск заявил, что агентству "пора умереть" – Reuters

В течение последней недели около 100 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в административный отпуск, а миллиардер Илон Маск заявил, что этой организации "пора умереть".

Источник: Reuters

Детали: По словам трех источников агентства, администрация нового президента США Дональда Трампа на выходных отправила в административный отпуск еще десятки сотрудников USAID, поскольку стремится отменить независимость агентства и передать его под контроль Государственного департамента.

По словам источников, почти 30 карьерных сотрудников бюро по вопросам законодательства и связям с общественностью потеряли доступ к своей электронной почте, в результате чего общее количество старших карьерных сотрудников USAID, которые были отправлены в отпуск в течение последней недели, приблизилось к 100 человек.

По словам одного из источников, двое высокопоставленных чиновников, курирующих операции по безопасности агентства, также были отправлены в административный отпуск после того, как отказались передать секретные документы сотрудникам Департамента эффективности правительства Илона Маска (DOGE).

Мэтт Хопсон, назначенный администрацией Трампа на должность руководителя аппарата, подал в отставку, сообщили пять источников. Источник в Конгрессе сообщил, что его отставка произошла после того, как сотрудники службы безопасности были отправлены в отпуск.

Отмечается, что чистка произошла после более чем недельного хаоса в USAID, главном агентстве Вашингтона, финансирующем жизненно важную помощь во всем мире на миллиарды долларов.

Между тем союзник Трампа, миллиардер Илон Маск в воскресенье продолжил критиковать Государственный департамент и USAID в своих сообщениях и репостах на X. Трамп поручил Маску возглавить федеральную группу по сокращению расходов с широкими надзорными полномочиями. Представители DOGE часто посещают штаб-квартиру USAID в Вашингтоне.

В воскресенье Маск обвинил USAID в том, что оно является "преступной организацией", не предоставив никаких доказательств, и добавил: "Время ей умереть".

