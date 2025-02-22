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Война 2025

На фронте произошло 107 боев, треть из них на Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 22:27
На фронте произошло 107 боев, треть из них на Покровском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 107 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 34, в то же время в Курской области россияне штурмовали украинские позиции 12 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 107 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении враг атаковал пять раз в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. Авиаударам подверглись Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две атаки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

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Силы обороны трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Васюковки, Ступочек и Белой Горы, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенного пункта Торецк и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них – безвозвратно. Также уничтожено десять единиц автомобильной техники, две антенны БпЛА, одно средство спутниковой связи, средство РЭБ, два мотоцикла, БТР, два миномета, кроме того, значительно повреждены три артиллерийские системы и БМП захватчиков.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено восемь вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Одна попытка противника атаковать украинские подразделения потерпела неудачу на Приднепровском направлении. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Херсону, Тягинке, Казацком и Шляховом.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 12 штурмов позиций украинских подразделений, которые были успешно отбиты защитниками. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив при этом 27 управляемых бомб и совершил 330 артиллерийских обстрелов.

Генштабвойна
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