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Война 2025

В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 09:36
В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти
Фото: Getty Images

Граждане Германии в воскресенье, 23 февраля, голосуют на досрочных выборах в Бундестаг.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по киевскому) и будут работать до 18:00 (19:00 по киевскому времени). После их закрытия станут известны первые прогнозы.

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Победу на выборах прогнозируют консервативному союзу ХДС/ХСС, а затем его лидер Фридрих Мерц, известный решительной проукраинской позицией, имеет лучшие шансы стать следующим канцлером Германии.

Ожидается, что ультраправая "Альтернатива для Германии" достигнет лучшего результата в истории и займет второе место.

Победа ХДС/ХСС не позволит блоку самостоятельно сформировать правительство, поэтому ему придется искать партнеров для коалиции. Ими могут стать социал-демократы или "Зеленые" – или и те, и другие в зависимости от результатов выборов.

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Ожидается, что коалиционные переговоры будут сложными после кампании, которая выявила острые разногласия относительно миграции и того, как побороть силу ультраправых в стране.

Это может привести к тому, что канцлер Олаф Шольц будет исполнять обязанности главы правительства еще несколько месяцев.

Выборы 23 февраля были объявлены после развала коалиции Шольца, которая состояла из его социал-демократов, "Зеленых" и либеральных свободных демократов.

Партия Шольца СДПГ ожидает на этих выборах худшего результата со времен Второй мировой войны.

Избирательная кампания была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.

Она также прошла на фоне многочисленных нападений, совершенных мигрантами, и ожесточенных дискуссий о том, как преодолеть нелегальную миграцию.

Германиявиборы
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