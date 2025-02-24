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Война 2025

Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 04:40
Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии
Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов.

Источник: сайт Федеральной избирательной комиссии Германии

Детали: По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах.

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На втором месте – "Альтернатива для Германии", которая получила 20,8%.

Третья позиция с результатом 16,4% голосов избирателей – у Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца.

За "Зеленых" и "Левых" проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

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Другие партии не преодолели 5% барьера и не попали в Бундестаг.

Что предшествовало: Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствовали о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.

Германиявиборы
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