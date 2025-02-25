СМИ: без помощи США Украина сможет поддерживать нынешний темп войны до лета

Без военной помощи США у Украины есть достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников, "Европейская правда"

Детали: К лету Киев может столкнуться с нехваткой боеприпасов и неспособностью использовать некоторые из самых современных видов вооружений.

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По словам Селесты Волландер, бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, крупных поставок оружия, которые администрация Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы своей работы, должно хватить, чтобы позволить украинцам продолжать воевать в нынешних темпах как минимум до середины года. Некоторые украинские аналитики говорят, что их страна может продержаться еще дольше.

Европа готовится попытаться восполнить этот дефицит. В 2024 году Европейский Союз, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 млрд долларов военной помощи – больше, чем США в том году, по словам европейских чиновников. Континент существенно увеличил производство артиллерийских снарядов, и обсуждается возможность увеличения помощи ЕС до 30 млрд долларов в этом году.

По словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили почти 70 млрд долларов военной помощи. Это больше, чем все остальные западные союзники Украины вместе взятые, согласно данным Кильского института мировой экономики.

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Но Украина также построила собственную мощную индустрию боеприпасов, которая сейчас производит оружия на 30 млрд долларов в год, по словам министра стратегической промышленности страны, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

В общем, Украина сейчас строит или финансирует около 55% своей военной техники. По словам одного западного чиновника, США поставляют около 20%, а Европа – 25%.

Но некоторые американские поставки – в том числе современные системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию – фактически невозможно будет заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточно – или, в некоторых случаях, не производит вообще.

Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает, говорят чиновники и аналитики.

"Иметь партнера, который поставляет вам самые качественные военные технологии, по определению незаменимо в некоторых сферах", – сказал Томаш Копечны, посланник чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Бывший президент Джо Байден, прежде чем уйти с должности, пытался сделать так, чтобы Украина могла продолжать воевать как можно дольше. Его администрация отправила оружие из имеющихся американских запасов и подписала контракты с американской оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материальных средств. Эти поставки продлятся до 2026 года.

"Это было в поддержку того, что мы понимали под стратегией новой администрации: Вести переговоры с позиции силы и показать Путину, что украинцы могут продолжать бороться", – сказала Волландер, бывшая сотрудница Пентагона, которая работала помощником министра обороны в администрации Байдена.

Теперь Дональд Трамп перевернул это предположение, атаковав Зеленского в серии постов в социальных сетях. Он обвинил украинского президента в развязывании войны и назвал его диктатором. Оба утверждения перекликаются с тезисами Кремля об украинском лидере и войне, которая началась, когда Россия вторглась в страну в 2022 году.

После заявлений Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что в Конгрессе "нет аппетита" к еще одному законопроекту о помощи Украине.