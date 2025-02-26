Грузинские власти инициировали законодательные изменения для ограничения СМИ

Партия власти в Грузии инициировала законопроект о дальнейшем ограничении деятельности СМИ.

Источник: грузинская служба "Радио Свобода", передает "Европейская правда"

Детали: Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала проект изменений в закон о вещании, которые будут касаться телеканалов и радиостанций.

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Согласно им, Комиссия по коммуникациям получит право обсуждать вопросы, которые ранее входили в сферу саморегулирования СМИ.

Также Комиссия сможет штрафовать теле– и радиостанции за "нарушение объективности и беспристрастности", за несоблюдение баланса при освещении темы, за использование интервью или телефонного разговора в эфире без предупреждения об этом, кроме случаев, когда открытая запись не была возможной.

Также медийщики будут обязаны получать предварительное разрешение для съемок от ответственного лица или людей, которых снимают, во время съемок на территории полицейского участка, больницы, учебного заведения.

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Сумма штрафа может составлять до 0,5% от годового дохода вещателя, но не менее 2500 грузинских лари (около 890 долларов).

SOVA приводит более подробный перечень требований, среди которых – обязательство четко указывать источник информации; возможность для заинтересованного лица, чьи интересы пострадали из-за некорректного освещения фактов, подать жалобу и требовать исправлений или опровержения; запрет на участие политического деятеля в роли ведущего или интервьюера, запрет освещать вопросы с выражением медийщиками своей поддержки или осуждения той или иной политсилы, организации, группы и тому подобное.

В "Грузинской мечте" называют предложенные изменения "британской моделью", которая "обеспечит качественное и объективное вещание".

До сих пор телеканалы и радиостанции были обязаны отреагировать на такие замечания в рамках механизма саморегуляции деятельности СМИ, но не должны были платить штрафов.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, создали следственную комиссию по "преступлениям" власти времен Саакашвили. Также приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

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