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Кандидат в президенты Польши устроил провокацию во Львове и угрожал Садовому

Кристина Бондарева, Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 13:58
Кандидат в президенты Польши устроил провокацию во Львове и угрожал Садовому
Антиукраинский кандидат в президенты Польши от украинофобской партии "Конфедерация" Славомир Менцен. Фото из сети Х

Антиукраинский кандидат в президенты Польши от украинофобской партии "Конфедерация" Славомир Менцен посетил Львов и записал там провокационное видео, которое распространил в соцсетях.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Менцен приехал в Украину к годовщине полномасштабного вторжения России. Он прибыл вместе с депутатом Европарламента от "Конфедерации" Анной Брылкой, которая недавно заявила, что Польша должна была бы получить от Украины "гарантию возврата" предоставленной ей помощи.

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Польские политики записали видео из-под памятника Степану Бандере, в котором Менцен сказал, что Бандера – "это террорист, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

"Затем он основал Организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков", – сказал кандидат в президенты Польши.

Брылка в свою очередь добавила, что памятник Бандере в Украине – это то же самое, если бы в Германии строили памятники Гитлеру.

Менцен также посетил Кладбище Орлят во Львове, где возложил цветы.

"Как президент Республики Польша, я сделаю все, чтобы не было ни одного нового польского военного кладбища. Я не позволю, чтобы польских солдат отправляли в Украину!" – заявил он.

На такие действия польских политиков резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он назвал Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом". Садовый написал в Х, что Менцену стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы.

"Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину", – отметил мэр Львова.

На публикацию Садового Менцен отреагировал другим провокационным заявлением в Х. Он сказал, что "я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому россияне в свое время нанесли много вреда".

"На месте я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидников, преступников и убийц моих соотечественников. Вам надо запретить въезд в Польшу", – заявил Менцен.

Он сказал, что если победит на выборах, то "немедленно займется" вопросом запрета въезда для Андрея Садового.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Менцен недавно нарастил позиции в рейтинге доверия к политикам.
  • Вместе с тем Менцен не является лидером президентских рейтингов, где фаворитами считаются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

ПольшаЛьвовскандал
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