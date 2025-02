Трамп встретил Зеленского в Белом доме: начались переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ, "Европейская правда"

Детали: Президент США пожал руку Зеленскому на крыльце Белого дома, когда тот вышел из автомобиля.

Реклама:

Зеленского приветствовали в Белом доме военнослужащие, которые несли 56 флагов всех американских штатов и территорий, а также флаги США и Украины.

Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом.

Последний раз Владимир Зеленский имел личную встречу с Трампом в декабре в Париже во время открытия Нотр-Дама после рекоснтрукции. Тогда Дональд Трамп еще официально не вступил в должность президента США.

Зеленский приехал в Белый дом после встречи с американскими сенаторами.

Really good bipartisan meeting before President Zelensky heads to the White House. We stand with Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/s5NJx0BcKZ