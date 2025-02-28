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Трамп встретил Зеленского в Белом доме: начались переговоры

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 28 февраля 2025, 18:28
Трамп встретил Зеленского в Белом доме: начались переговоры
Зеленский и Трамп, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ, "Европейская правда"

Детали: Президент США пожал руку Зеленскому на крыльце Белого дома, когда тот вышел из автомобиля.

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Зеленского приветствовали в Белом доме военнослужащие, которые несли 56 флагов всех американских штатов и территорий, а также флаги США и Украины.

Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом.

Последний раз Владимир Зеленский имел личную встречу с Трампом в декабре в Париже во время открытия Нотр-Дама после рекоснтрукции. Тогда Дональд Трамп еще официально не вступил в должность президента США.

Зеленский приехал в Белый дом после встречи с американскими сенаторами.

Перед встречей у Трампа и Зеленского запланированы короткие заявления для СМИ, а после встречи заявления обоих президентов для медиа и совместная пресс-конференция в 13:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).

Перед тем запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

В четверг 27 февраля, накануне встречи, Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.

Также он заявил, что долго знает правителя России Владимира Путина и не верит, что тот нарушит мирное соглашение о прекращении российско-украинской войны, когда оно будет заключено.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что означает соглашение о полезных ископаемых для Киева и Вашингтона.

ЗеленскийТрампСША
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