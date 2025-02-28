Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Сената США

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в пятницу встретился с двухпартийной делегацией Сената США.

Источник: президент сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда"

Детали: Главными темами переговоров с сенаторами, по словам президента, стали продолжение военной помощи Украине и соответствующие законодательные инициативы, встреча с президентом Трампом, усилия для достижения справедливого и прочного мира, украинское видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности.

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"Гордимся тем, что имеем таких стратегических партнеров и друзей, как Соединенные Штаты Америки. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии", - написал глава государства.

Напомним, Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" - Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

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