ISW: Россияне разработали систему управления "роем" беспилотников с помощью одного пульта

Армия РФ использует в войне против Украины систему управления GCS, которая может управлять одновременно неограниченным количеством БпЛА с помощью только одного пульта.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "Конструкторское бюро Hermes, дочерняя компания производителя систем борьбы с дронами Kaisant, заявило 31 января, что оно разработало GCS (систему управления – ред.), которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления".

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Детали: В институте сообщили, что россияне уже используют эту систему в войне против Украины. Также она помогает управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним: