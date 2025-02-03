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ISW: Россияне разработали систему управления "роем" беспилотников с помощью одного пульта

Украинская правдаПонедельник, 3 февраля 2025, 10:01
ISW: Россияне разработали систему управления роем беспилотников с помощью одного пульта
Иллюстративное фото: Getty Images

Армия РФ использует в войне против Украины систему управления GCS, которая может управлять одновременно неограниченным количеством БпЛА с помощью только одного пульта.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "Конструкторское бюро Hermes, дочерняя компания производителя систем борьбы с дронами Kaisant, заявило 31 января, что оно разработало GCS (систему управления – ред.), которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления".

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Детали: В институте сообщили, что россияне уже используют эту систему в войне против Украины. Также она помогает управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним:

беспилотникироссийско-украинская войнатехнологии
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