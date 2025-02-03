ISW: Россияне разработали систему управления "роем" беспилотников с помощью одного пульта
Понедельник, 3 февраля 2025, 10:01
Армия РФ использует в войне против Украины систему управления GCS, которая может управлять одновременно неограниченным количеством БпЛА с помощью только одного пульта.
Источник: Институт изучения войны
Дословно: "Конструкторское бюро Hermes, дочерняя компания производителя систем борьбы с дронами Kaisant, заявило 31 января, что оно разработало GCS (систему управления – ред.), которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления".
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Детали: В институте сообщили, что россияне уже используют эту систему в войне против Украины. Также она помогает управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы.
Напомним:
- В ночь на 3 февраля россияне атаковали Украину 71-м БпЛА, 38 дронов удалось уничтожить, еще 25 были локально потеряны.