СБУ задержала мужчину, который планировал взорвать железнодорожные пути перед поездом в Ровенской области

Служба безопасности Украины сорвала попытку диверсии на железной дороге в Ровенской области, которую пытался осуществить 23-летний безработный житель Львовщины по заданию российских спецслужб.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В январе 2025 года мужчина, выполняя задание спецслужб РФ, прибыл в город Сарны (Ровенская область – ред.), чтобы взорвать железнодорожные пути узловой станции, через которую проходят эшелоны с военной техникой для ВСУ… Завершить диверсию помешали правоохранители".

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Детали: По данным СБУ, мужчину задержали "с поличным" возле путей, когда он устанавливал взрывчатку под железнодорожное полотно. Ранее он уже привлекался к ответственности за осквернение могил украинских военных.

Следствие установило, что россияне завербовали его из-за приверженности российской идеологии и желания уехать в РФ, о чем он неоднократно заявлял в соцсетях. Оккупанты планировали подорвать взрывное устройство дистанционно.

Также выяснилось, что он выполнял еще одно задание – собирал информацию о военных объектах во Львовской области.

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Злоумышленника взяли под стражу. Ему предъявили подозрение в государственной измене и совершении диверсии в условиях военного положения. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.