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Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 февраля 2025, 20:28
Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.

Источник: обращение Зеленского 3 февраля

Прямая речь: "Главком доложил по модернизации нашей армии – уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому – к выполнению. Корпусная система нужна.

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Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы".

Детали: Также глава государства сообщил, что в понедельник провел Ставку. На ней речь шла об энергетике, защите энергосистемы. По словам Зеленского, россияне наносят удары и делают так, чтобы подстраивать свои удары под способности украинской защиты.

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Что предшествовало:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в понедельник заявил о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.
  • В ноябре несколько изданий со ссылкой на источники в ВСУ писали, что в Вооруженных силах Украины представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада".
  • Отмечалось, что такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

ЗеленскийВооруженные силы
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