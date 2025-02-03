Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.
Источник: обращение Зеленского 3 февраля
Прямая речь: "Главком доложил по модернизации нашей армии – уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому – к выполнению. Корпусная система нужна.
Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы".
Детали: Также глава государства сообщил, что в понедельник провел Ставку. На ней речь шла об энергетике, защите энергосистемы. По словам Зеленского, россияне наносят удары и делают так, чтобы подстраивать свои удары под способности украинской защиты.
Что предшествовало:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в понедельник заявил о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.
- В ноябре несколько изданий со ссылкой на источники в ВСУ писали, что в Вооруженных силах Украины представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада".
- Отмечалось, что такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.