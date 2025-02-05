Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине", и заверил, что "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Белом доме

Прямая речь Трампа: "Мы ведем очень хорошие переговоры (с россиянами и с украинским руководством – ред.), очень конструктивные переговоры по Украине".

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Детали: Он отметил, что из-за российских ударов украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

Трамп подчеркнул, что хочет прекратить "абсолютную бойню" и добавил, что еженедельно получает отчеты о количестве солдат, погибших в Украине, и "эти цифры поражают".

"Когда вы слышите реальные цифры в Украине... цифры, и это, не учитывая разрушенные города и всех убитых людей. Поэтому я хочу, чтобы это остановилось", – сказал президент США, добавив, что с украинской стороны речь идет о "700 тысячах погибших военных", а с российской о "800 тысяч, а, возможно, и больше".

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Издание акцентирует, что Трампа спросили, будет ли он требовать от главы Кремля Владимира Путина покинуть оккупированную территорию Украины, но президент не ответил на этот вопрос.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных, еще 390 тысяч раз военные получили ранения.

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