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Зеленский: В войне против России погибли более 45 тысяч украинских военных

Татьяна ОлейникВторник, 4 февраля 2025, 23:15
Зеленский: В войне против России погибли более 45 тысяч украинских военных
Владимир Зеленский. Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных, еще 390 тысяч раз военные получили ранения.

Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану

Прямая речь: "Относительно наших потерь, точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли и около 390 случаев ранений. Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество ранений составляет 390 000. Такая ситуация, но количество раненых людей меньше".

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Детали: Относительно российских потерь, по словам Зеленского, РФ потеряла примерно 350 тысяч военных убитыми. Еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

Прямая речь: "Далее они имеют около 600-700 тысяч раненых, примерно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие, но они очень четко соответствуют действительности".

Детали: Зеленский добавил, с численностью пропавших без вести и пленных есть проблемы: он не может назвать четкое количество, но Украина работает над этим.

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Что предшествовало:

В декабре 2024 года Зеленский заявил, что с 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных и 370 тысяч было случаев оказания помощи раненым.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла погибшими и тяжелоранеными 400 тысяч человек.

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