Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения

Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 09:36
Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану и в Telegram

Прямая речь президента: "Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Мы защищаем демократию, и выборы чрезвычайно важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин".

Реклама:

Детали: Зеленский объяснил: если отменят военное положение, то большая часть украинской армии вернется домой, потому что это законное право этих людей.

"Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", – убежден президент.

Говоря о своей легитимности, Зеленский напомнил, что его избрали 73% украинцев.

РЕКЛАМА:

Он также заявил, что "всегда был сторонником выборов". В то же время президент подчеркнул, что во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок.

"Ключевой вопрос касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения? А как насчет 8 миллионов украинцев, которые из-за войны оказались за границей?", – подытожил Зеленский.

Предыстория:

  • Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.
  • Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Впрочем, она отметила, что если администрация американского президента Дональда Трампа поднимет эту тему, то Украина готова к диалогу.

Зеленскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
Все новости...
Зеленский
Зеленский обвинил Карлсона в распространении нарративов Путина
Зеленский: В войне против России погибли более 45 тысяч украинских военных
Зеленский: Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственный вариант
Последние новости
11:15
В 2025 году поиск Google планируют превратить в ИИ-ассистента в 2025 году
11:12
Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT
11:05
МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС
11:04
В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа, мать погибла
10:56
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
10:48
В бригадах ВСУ на фронте развернут роботизированные подразделения – Умеров
10:30
Почта США начала блокаду посылок из Китая и Гонконга
10:18
В США одобрили экспериментальную пересадку органов свиней для пациентов с почечной недостаточностью
10:05
Открытие украинских аэропортов: какой может заработать первым
09:59
боксУкраинец Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring
Все новости...
Реклама:
Реклама: