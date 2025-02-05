Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану и в Telegram

Прямая речь президента: "Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Мы защищаем демократию, и выборы чрезвычайно важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин".

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Детали: Зеленский объяснил: если отменят военное положение, то большая часть украинской армии вернется домой, потому что это законное право этих людей.

"Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", – убежден президент.

Говоря о своей легитимности, Зеленский напомнил, что его избрали 73% украинцев.

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Он также заявил, что "всегда был сторонником выборов". В то же время президент подчеркнул, что во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок.

"Ключевой вопрос касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения? А как насчет 8 миллионов украинцев, которые из-за войны оказались за границей?", – подытожил Зеленский.

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