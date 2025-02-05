Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения
Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.
Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану и в Telegram
Прямая речь президента: "Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Мы защищаем демократию, и выборы чрезвычайно важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин".
Детали: Зеленский объяснил: если отменят военное положение, то большая часть украинской армии вернется домой, потому что это законное право этих людей.
"Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова", – убежден президент.
Говоря о своей легитимности, Зеленский напомнил, что его избрали 73% украинцев.
Он также заявил, что "всегда был сторонником выборов". В то же время президент подчеркнул, что во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок.
"Ключевой вопрос касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения? А как насчет 8 миллионов украинцев, которые из-за войны оказались за границей?", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.
- Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Впрочем, она отметила, что если администрация американского президента Дональда Трампа поднимет эту тему, то Украина готова к диалогу.