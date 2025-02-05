Силы обороны попали по российскому нефтеперерабатывающему предприятию и ЗРК "Бук" – Генштаб
СБУ и Силы обороны Украины ночью 5 февраля поразили нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае России и российский ЗРК "Бук" на временно оккупированной территории Запорожской области.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно ГШ: "Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются".
Детали: Отмечается, что этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов задействован в поставках бензинов и дизеля для российской армии.
Также в Генштабе добавили, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ударили по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области.
"Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели. Продолжение следует...", – подытожили в Генштабе.
Предыстория:
- Ранее российские власти и Telegram-каналы сообщили, что в результате атаки дронов возник пожар на нефтебазе ООО "Албашнефть", что в Краснодарском крае России.