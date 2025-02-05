Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль поддерживает контакты с отдельными ведомствами администрации американского президента Дональда Трампа, отметив, что в последнее время эти связи стали более интенсивными.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: Песков подтвердил, что между Кремлем и администрацией Трампа происходят определенные контакты, однако деталей не раскрыл.

Реклама:

Прямая речь: "Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу".

Предыстория: