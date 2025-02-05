В Кремле подтвердили контакты с командой Трампа, заявив об их интенсификации
Среда, 5 февраля 2025, 12:12
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль поддерживает контакты с отдельными ведомствами администрации американского президента Дональда Трампа, отметив, что в последнее время эти связи стали более интенсивными.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова
Детали: Песков подтвердил, что между Кремлем и администрацией Трампа происходят определенные контакты, однако деталей не раскрыл.
Реклама:
Прямая речь: "Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время. По его словам, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.
- 4 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.
- Это был первый публичный контакт представителей украинской власти с администрацией Трампа после того, как последняя начала работу.
- 5 января Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" с россиянами и с украинским руководством, и заверил, что "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.