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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Станислав ПогориловСреда, 5 февраля 2025, 15:19
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Источник: карточки законопроектов 4220-IX, 4221-IX

Детали: Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты.

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Что предшествовало: Перед этим Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану и в Telegram заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

Справка: По представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продолжает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после вторжения РФ.

ЗеленскийВоенное положениемобилизация
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