БпЛА атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске, откуда Россия запускает "Шахеды" по Украине

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России, откуда враг запускает дроны-камикадзе "Шахед" для атак на украинские города.

Источник: начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, российское медиа ASTRA

Прямая речь Коваленко: "В районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с "Шахедами".

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Детали: Видео, опубликованные очевидцами, демонстрируют сильный огонь и дым на территории аэродрома.

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