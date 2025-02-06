БпЛА атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске, откуда Россия запускает "Шахеды" по Украине
Четверг, 6 февраля 2025, 02:43
В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России, откуда враг запускает дроны-камикадзе "Шахед" для атак на украинские города.
Источник: начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, российское медиа ASTRA
Прямая речь Коваленко: "В районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с "Шахедами".
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Детали: Видео, опубликованные очевидцами, демонстрируют сильный огонь и дым на территории аэродрома.
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