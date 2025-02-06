Дроны поразили российский аэродром, откуда оккупанты запускают "Шахеды" – Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ ночью 6 февраля.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются".

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Детали: Отмечается, что этот аэродром оккупанты используют для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

"Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться", – пообещали в Генштабе.