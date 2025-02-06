В ночь на 6 февраля РФ атаковала 77 дронами: 56 сбила ПВО, пострадали три области

В ночь на 6 февраля Россия выпустила 77 ударных беспилотников и дронов-имитаторов по Украине, 56 из них уничтожила ПВО, 18 - локационно потеряны, в то же время есть попадания в трех областях.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: С 19.00 5 февраля противник атаковал 77-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

18 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В то же время в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

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Напомним: Ночью 6 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ, который оккупанты используют для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины.