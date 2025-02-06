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У Трампа отреагировали на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 13:12
У Трампа отреагировали на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие
Кит Келлог, фото Getty Images

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова получила статус ядерной державы.

Источник: Келлог в интервью Fox News, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут гарантировать быстрый путь к членству в НАТО, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. Например, ядерное оружие.

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Кэллог дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.

"Шанс на то, что они получат свое ядерное оружие обратно – где-то между мизерным и нулевым", – сказал Келлог, добавив: "Давайте будем честными... этого не произойдет".

В интервью, которое комментировал Келлог, президент Зеленский сказал: если Украину не берут в НАТО, то ей нужно предоставить ядерное оружие как средство сдерживания России.

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Но Келлог подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход.

"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – отметил Келлог.

Предыстория:

ядерное оружиеСШАЗеленскийНАТО
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