У Трампа отреагировали на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие
Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова получила статус ядерной державы.
Источник: Келлог в интервью Fox News, пишет "Европейская правда"
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут гарантировать быстрый путь к членству в НАТО, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. Например, ядерное оружие.
Кэллог дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.
"Шанс на то, что они получат свое ядерное оружие обратно – где-то между мизерным и нулевым", – сказал Келлог, добавив: "Давайте будем честными... этого не произойдет".
В интервью, которое комментировал Келлог, президент Зеленский сказал: если Украину не берут в НАТО, то ей нужно предоставить ядерное оружие как средство сдерживания России.
Но Келлог подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход.
"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – отметил Келлог.
Предыстория:
- Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
- Ожидается, что там он представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины.
- Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".