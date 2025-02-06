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Госсекретарь США Рубио не поедет на встречу G20 в ЮАР

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 6 февраля 2025, 15:40
Госсекретарь США Рубио не поедет на встречу G20 в ЮАР
Марко Рубио. фото Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече министров иностранных дел G20, которая пройдет в этом месяце в Южно-Африканской республике.

Источник: Рубио  в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В четверг, 6 января, Рубио проинформировал, что не поедет на встречу министров G20 в Йоханнесбурге.

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"Южная Африка делает очень плохие вещи", – заявил он.

Среди "плохих вещей" Рубио выделил:

  • экспроприацию частной собственности;
  • использование G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости" (DEI).

"Моя работа – продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или лелеять антиамериканизм", – подытожил госсекретарь США.

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В страны G20 входят Аргентина, Австралия, Великобритания, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция и США. Две региональные организации – Европейский Союз и Африканский Союз – также являются членами.

Трамп 3 января заявил, что ЮАР занимается "конфискацией" земли и "плохо относится к определенным классам людей". В связи с этим он объявил, что прекращает всю дальнейшую финансовую помощь этой стране до завершения расследования.

По последним данным правительства США, в 2023 году общий объем американской помощи Южной Африке составил около $440 млн.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, действующий председатель G20, ранее рассказал, что поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США.

Напомним, в ноябре канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение тем, что в итоговой декларации саммита G20 не был четко сформулирован тезис об ответственности РФ за развязывание войны против Украины.

США
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