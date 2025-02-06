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Воздушные силы получили новую партию истребителей F-16 от Нидерландов

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 19:06
Воздушные силы получили новую партию истребителей F-16 от Нидерландов
F-16 иллюстративное фото Getty Images

В Украину поступила новая партия истребителей F-16 от Королевства Нидерландов.

Источник: министр обороны Рустем Умеров, которого цитирует пресс-служба МОУ, президент Владимир Зеленский во время брифинга в четверг в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Умерова: "Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

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Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии".

Детали: По итогам встречи с президентом ЕБРР на вопрос журналистов, появились ли еще в Украине дополнительные F-16, Зеленский ответил: "Да".

Он также уточнил, что самолеты поступили в среду.

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Зеленский сказал, что не может раскрыть количество французских истребителей Mirage 2000-5, которые поступили в Украину одновременно.

Прямая речь: "О количестве (Mirage-2000) не скажу - не имею права - но это те самые даты, о которых мы договаривались с президентом Макроном (президент Франции Эмманюэль Макрон). Да, появились "Миражи", но если быть откровенным, мы и ждали, чтобы они вместе появились у нас - то есть дополнительные F-16 и "Миражи".

истребителиВоздушные силы ВСУ
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